Убийство лидера Аль-Каиды в Кабуле: Талибан озвучил новую деталь

Талибан до сих пор не нашел тело лидера «Аль-Каиды», убитого в результате авиаудара США.

Талибы до сих пор не нашли тело Аймана аз-Завахири и продолжают расследование, заявил в четверг представитель группировки Забихулла Муджахид после того, как Соединенные Штаты сообщили, что убили лидера «Аль-Каиды» в результате авиаудара в Кабуле в прошлом месяце.

Taliban: We still haven’t been able to identify the body of al Qaeda leader, Ayman al-Zawahiri. The terrorist leader was killed during an American air strike nearly a month ago in Kabul. pic.twitter.com/8qlrFl4rCH — Chaim •‎ ‏حاييم • חיים (@ChaimSmierc) August 25, 2022

Соединенные Штаты убили Завахири ракетой, выпущенной с беспилотника, когда он стоял на балконе своего убежища в июле, заявили официальные лица США. Это стало самым большим ударом по «Аль-Каиде» с тех пор, как «морские котики» США застрелили Усаму бен Ладена более десяти лет назад.

Напомним, что Айман аль-Завахири, лидер «Аль-Каиды» и один из самых разыскиваемых террористов в мире, руководивший терактами 11 сентября 2001 года вместе с основателем группировки Усамой бен Ладеном, был убит в результате удара беспилотника ЦРУ в Афганистане.

Официальные лица США на условиях анонимности заявили, что Завахири был убит, когда утром вышел на балкон своего конспиративного дома в Кабуле, и был поражен ракетами «адского огня» с американского беспилотника.

«Теперь правосудие восторжествовало, и этого лидера террористов больше нет», — заявил Байден в комментарии из Белого дома.

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