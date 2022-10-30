Подробности теракта в Кирьят-Арбе: видео нейтрализации террориста

Вчерашний теракт в Кирьят-Арбе был нацелен на Итамара Бен-Гвира и Офера Охана. Есть погибшие и раненые. Террорист ликвидирован.

Вчера поздно вечером произошел теракт со стрельбой в Кирьят-Арбе. Арабские террористы пытались убить депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира (Ционут аДатит),

Об этом сообщает Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Арабы открыли огонь в сторону дома Бен-Гвира в Кирьят-Арбе. Его семью попросили не выходить из дома. Также был открыт огонь по другому правому активисту Офер Охана, он ранен.

Двое израильтян, отец и сын, были ранены, один находился в критическом другой в среднем состоянии. Еще четверо израильтян получили ранения легкой степени.

Один из раненых израильтянин скончался (Барух Даян аЭмет).

Террорист ликвидирован. В сети показали момент его уничтожения.

Ранее Курсор писал, что в иерусалимском районе Силуан подожгли машины евреев: детали происшествия. 29 октября, в иерусалимском арабском районе Силуан (Шилоах), расположенной возле стен Старого Города, сгорело шесть автомобилей, принадлежащих евреям.

Также мы сообщали, что в Израиле за ночь произошло два смертельных ДТП: подробности. 29 октября, в Израиле произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли мотоциклисты.

Напомним, ранее наш сайт писал про теракт на юге Хевронского Нагорья: террорист напал на солдат ЦАХАЛа. Возле поселка Мицпе-Авигайл на солдат Армии обороны Израиля напал агрессивно настроенный левый активист. Его задержали, но пока официальных комментариев не было.