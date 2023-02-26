Участие Китая в войне в Украине: в ЦРУ сделали заявление

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что организация «уверена» в том, что Китай «рассматривает возможность» оказания смертоносной поддержки россии*.

Тем не менее в ЦРУ заявили, что пока Китай не принял окончательное решение, и «мы не видим свидетельств реальных поставок смертоносного оборудования». Об этом сказал Бернс в эксклюзивном интервью CBS. «И именно поэтому, я думаю, госсекретарь Блинкен и президент сочли важным четко указать, какими будут последствия этого», — добавил он.

Глава ЦРУ подчеркнул, что было бы «очень рискованно и неразумно», если бы Пекин действительно решил послать в москву смертоносную помощь. Президент США Джо Байден ранее заявил ABC News, что не ожидает, что Китай отправит оружие в россию.

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