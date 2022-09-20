Ученые рассказали, какие животные могут вымереть к 2050 году

В истории Земли произошло пять массовых вымираний, и многие эксперты предупреждают, что уже может произойти шестое массовое вымирание в результате деятельности человека со времен Эпохи исследований.

Некоторые ученые даже предположили, что почти 40% видов, живущие в настоящее время на нашей планете, могут вымереть уже в 2050 году.

Статья была опубликована на Live Science.

Шестое массовое вымирание определенно вероятно, считает Ник Роуленс, директор лаборатории палеогенетики Отаго и старший преподаватель кафедры древней ДНК на кафедре зоологии Университета Отаго в Новой Зеландии.

«Я думаю, что это вполне вероятно. И если виды не вымрут глобально, вполне вероятно, что те, которые не смогут адаптироваться к нашему быстро меняющемуся миру, столкнутся с сокращением ареалов, узким местом в популяции, локальным вымиранием и вымрут функционально. Нынешний кризис вымирания, возможно, не достиг высота большой пятерки, но она, безусловно, на правильном пути, если ничего не делать, чтобы ее остановить», — сказал Роуленс Live Science в электронном письме.

Согласно Красному списку видов, находящихся под угрозой исчезновения, Международного союза охраны природы (МСОП), около 41 000 — около 1/3 всех оцененных видов — в настоящее время находятся под угрозой исчезновения.

Многие известные виды и подвиды — в том числе суматранский орангутан (Pongo abelii), дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis), суматранский слон (Elephas maximus sumatranus), черный носорог (Diceros bicornis), бисса (Eretmochelys imbricata), зонтикский тигр (Panthera tigris sondaica) и горилла Кросс-Ривер (Gorilla gorilla diehli) классифицируются как «находящиеся под угрозой исчезновения», что означает, что они находятся под чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе, согласно данным МСОП и Всемирного фонда дикой природы.

МСОП описывает находящиеся под угрозой исчезновения как «категория, включающая виды, которым угрожает чрезвычайно высокий риск исчезновения в результате быстрого сокращения популяции на 80-90% за предыдущие 10 лет (или три поколения), текущий размер популяции менее 50 особей, или другие факторы».

Многие из этих видов находятся под столь серьезной угрозой, что могут не дожить до 2050 года. Например, в дикой природе осталось всего 70 амурских леопардов, а вакита (Phocoena sinus), вид морских свиней, считающийся самым редким морским млекопитающим в мире, по данным WWF, составляет всего 10 особей.

Есть бесчисленное множество менее известных видов, которые также находятся в опасности. Обзор 2019 года, опубликованный в журнале Biological Conservation обнаружили, что более 40% видов насекомых в настоящее время находятся под угрозой исчезновения, при этом исследователи заявляют, что необходимо повсеместно применять «более устойчивые, экологически обоснованные методы», чтобы «замедлить или обратить вспять текущие тенденции, позволить восстановить сокращение популяций насекомых и защита жизненно важных экосистемных услуг, которые они обеспечивают».

Десятки видов насекомых находятся в списке «находящихся под угрозой исчезновения» МСОП, в том числе белоперый кузнечик (Chorthippus acroleucus), южный альпийский кустарниковый сверчок (Anonconotus apenninigenus), голубая бабочка Свейнпола (Lepidochrysops swanepoeli), шмель Франклина (Bombus franklini) и сейшельская бескрылая цикадка (Procytettix fusiformis).

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), к 2050 году более 90% коралловых рифов в мире могут погибнуть, даже если глобальное потепление удержится на уровне 2,7 градуса по Фаренгейту (1,5 градуса по Цельсию). Более поздний отчет, однако, был еще более убедительным, предполагая, что к началу 2030-х годов глобальное повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия может привести к тому, что «99% мировых рифов будут испытывать волны тепла, которые слишком часты, чтобы они могли восстановиться».

В то время как вымирание происходит естественным путем — более 99% всех видов, которые когда-либо существовали, уже вымерли — человеческая деятельность может резко ускорить скорость вымирания видов.

Многие виды могут, при наличии времени, адаптироваться к климатическим изменениям и изменениям в своей естественной среде. Но из-за того, что деятельность человека ускоряет изменение климата и уничтожает среду обитания, некоторые из наиболее уязвимых видов, вероятно, понесут на себе основную тяжесть и не смогут адаптироваться.

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