Ученые хотят бороться с ураганами с помощью пузырьков в океане

Ураганы возникают, когда горячий и холодный воздух встречаются над теплыми океанскими водами с температурой 26,5 °C или выше.

Ученые из Норвегии придумали способ борьбы с ураганами. Для этого нужно использовать сжатый воздух для вздувания воды в океане.

Об этом сообщает издание Science Focus.

Так, эксперты из компании OceanTherm, которая была основана бывшим военно-морским офицером Олавом Холлингшетером, уже начала разработку подобной системы. Предполагается, что с ее помощью можно будет охладить океан.

Так, перфорированные трубы будут опущены глубоко в океан, а затем через них будет вдуваться сжатый воздух. Таким образом начнут образовываться пузырьки, поднимающие холодную воду из глубины на поверхность. Таким образом температура воды на поверхности океана будет снижена.

Однако такая идея стоит довольно дорого, а потому научное сообщество относится к ней насторожено.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые заявили, что из-за изменений климата ураганы будут возникать все чаще рядом с людьми.

Кроме того, мы писали, что ученые назвали животных, которые спасают водоемы ценой собственной жизни.

Еще напомним, что эксперты рассказали о новой пользе парков и зеленых насаждений в городах.

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