В Сингапуре спасают единственный оставшийся в стране вид диких кошек

Всего в Сингапуре и прилегающих островах по данным тщательного исследования популяции в 2012 году осталось 50 леопардовых кошек. Они крадутся по сингапурским лесам ночами, и их пятнистая шкурка помогает им лучше скрываться в темноте.

В Сингапуре остался лишь один вид диких кошек – леопардовые кошки, которые относятся к видам на грани вымирания. Их удается заметить очень редко. Последние два раза были в 1997 и 2014 годах.

Об этом сообщает The Straits Times.

Как рассказал зоолог Маркус Чуа из музея истории естественных наук Ли Кун Чиань, не так давно удалось заметить леопардовую кошку на острове Пулау-Убин. Это может свидетельствовать о том, что на острове есть своя небольшая популяция.

И вот в Управлении национальных парков страны начали вести работу над созданием специальных зеленых коридоров, которые позволят животным безопасно путешествовать по Сингапуру, искать пропитание и новых партнеров для размножения.

Для этого в Сингапуре собираются высадить около миллиона деревьев.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые научили попугая играть в гольф.

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