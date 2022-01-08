Ученые нашли гигантского морского обитателя, который оказался одним из старейших существ на Земле

Еще в 2016 году в водах северо-западных Гавайских островов ученые нашли гигантскую губку. Длина ее была 3,5 метра. Предполагается, что ее возраст может достигать нескольких столетий.

И вот эту губку показали на видео. Это получилось сделать с помощью управляемого дистанционно робота, который отправили на глубину в 2100 метров. Ознакомиться с видео можно ниже:

Отметим, что губки – это очень древние простые организмы, которые появились на Земле миллионы лет назад. Они выполняют очень важную функцию для экосистем, в которых обитают. Дело в том, что губки перерабатывают вещества на коралловых рифах.

Биологи считают, что такие организмы могут проживать до 2300 лет.

Ранее Курсор сообщал, что ученые выявили в океане инопланетные вещества.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что ученые хотят бороться с ураганами с помощью пузырьков в океане.

Еще напомним, что ученые обнаружили рыбу, которая «знает математику».

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