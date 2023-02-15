Ученые нашли инструменты, которым 2,6 млн лет

Ученые в рамках нового исследования пришли к выводу, что предки людей пользовались каменными орудиями, чтобы разделывать животных на берегу африканского озера Виктория около 2,9 миллиона лет назад.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Речь идет о, вероятно, старейшем нововведении в технологии каменного века, также известном как инструментарий Олдован, а также о самом древнем свидетельстве того, что гоминиды поедали крупную фауну. Открытие сделали на археологическом участке под названием Ньянга в западной Кении, где при раскопках был обнаружен набор инструментов вместе с парой коренных зубов, принадлежащих Paranthropus, роду вымерших гоминидов.

Парантропы жили примерно между 2,6 и 1,2 миллиона лет назад, с конца плиоцена до среднего плейстоцена, но обнаружение коренных зубов на участке с каменными орудиями возрастом 2,9 миллиона лет теперь поднимает новые вопросы о том, какие человеческий предок делал инструменты.

«Среди исследователей долгое время существовало предположение, что только род Homo, к которому принадлежат люди, способен изготавливать каменные орудия. Но обнаружение Парантропа рядом с этими каменными орудиями открывает захватывающий детектив», — утверждают ученые.

Эти инструменты нашли более чем в 1,2 тысячи километрах от ранее известных древнейших образцов олдованских каменных орудий — орудий возрастом 2,6 миллиона лет, обнаруженных в Леди-Герару, Эфиопия. Это значительно расширяет область, связанную с самым ранним происхождением олдованской технологии.

Каменные орудия труда из Эфиопии не могли быть привязаны к какой-либо конкретной функции или использованию, что привело к предположениям о том, каким могло быть самое раннее использование олдованского набора инструментов. Анализ показал, что эти каменные орудия использовались ранними предками человека для обработки широкого спектра материалов и продуктов, включая растения, мясо и даже костный мозг.

Олдованский набор инструментов включает в себя три типа каменных орудий: отбойники, ядра и отщепы. Молотки можно использовать для ударов по другим камням для создания инструментов или для измельчения других материалов.

«С этими инструментами вы можете дробить лучше, чем коренные зубы слона, и резать лучше, чем клыки льва. Олдуванская технология была похожа на внезапную эволюцию совершенно нового набора зубов вне вашего тела, и она открыла нашим предкам новое разнообразие продуктов в африканской саванне», — сказал Поттс.

Олдуванские инструменты систематически производили и часто формировали с использованием так называемой «ручной ударной обработки», что означает, что сердцевину держали в одной руке, а затем ударяли отбойным молотком, удерживаемым противоположной рукой под правильным углом, чтобы образовался отщеп — техника, требующая значительной ловкости и мастерства.

Со временем олдованский инструментарий распространился по всей Африке и даже до современной Грузии и Китая, и он не был существенно заменен или изменен до тех пор, пока около 1,7 миллиона лет назад не появились ручные топоры ашельцев.

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