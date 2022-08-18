Ученые нашли новый способ обнаружения инопланетных миров

За последние годы было открыто тысячи экзопланет. Большинство из них были обнаружены методом транзита, когда оптический телескоп измеряет яркость звезды с течением времени.

Если звезда немного падает в яркости, это может указывать на то, что перед ней прошла планета, блокирующая часть света. Метод транзита — мощный инструмент, но он имеет ограничения. Не последним из них является то, что планета должна пройти между Землей и своей звездой, чтобы ее могли обнаружить. Метод транзита также зависит от оптических телескопов.

Новое исследование «Радиотранзиты экзопланет как зонд для экзопланетных магнитных полей — МГД-моделирование в зависимости от времени» опубликовано в препринте arXiv.

Но новый метод может позволить астрономам обнаруживать экзопланеты с помощью радиотелескопов. Нелегко наблюдать экзопланеты в радиодиапазоне. Большинство планет не излучают много радиоизлучения, в отличие от большинства звезд. Радиосвет от звезд также может быть весьма изменчивым из-за таких вещей, как звездные вспышки.

Но большие газовые планеты, такие как Юпитер, могут быть радиояркими. Не от самой планеты, а от ее сильного магнитного поля. Заряженные частицы звездного ветра взаимодействуют с магнитным полем и излучают радиосвет.

Юпитер настолько ярок в радиоизлучении, что его можно обнаружить с помощью самодельного радиотелескопа, а астрономы зафиксировали радиосигналы от нескольких коричневых карликов. Но не было четкого радиосигнала от планеты, похожей на Юпитер, которая вращается вокруг другой звезды.

В этом новом исследовании команда рассмотрела, на что может быть похож такой сигнал. Они основали свою модель на магнитогидродинамике (МГД), которая описывает, как взаимодействуют магнитные поля и ионизированные газы, и применили ее к планетной системе, известной как HD 189733, которая, как известно, имеет мир размером с Юпитер.

Они смоделировали взаимодействие звездного ветра с магнитным полем планеты и рассчитали, каким будет радиосигнал планеты. Ученые нашли несколько интересных вещей.

Команда выяснила, что планета будет давать четкую кривую блеска. Это радиосигнал, который меняется из-за движения планеты. Они также обнаружили, что радионаблюдение может обнаружить прохождение планеты перед ее звездой. В радиосигнале должны быть особенности, показывающие, как магнитосфера планеты проходит перед звездой. Так астрономы могли бы лучше понять силу и размер магнитосферы планеты.

Оба этих сигнала будут очень слабыми, поэтому для их обнаружения потребуются радиотелескопы нового поколения. Но если ученые смогут их обнаружить, то планетарные радиосигналы дадут им более точную орбитальную меру по крайней мере одной планеты в системе и помогут понять состав и внутреннюю часть экзопланеты.

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