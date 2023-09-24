Ученые нашли новый вирус в самом глубоком месте на Земле

Его выделили из осадка, поднятого с глубины 8,9 километра.

По всему миру, а особенно в труднодоступных местах, как предполагают ученые, скрываются тысячи вирусов, неизвестных науке. Одного из них обнаружили на дне Марианской впадины.

Об этом пишет Microbiology Spectrum.

Китайские исследователи рассказали, что найденный вирус был выделен из осадка, который подняли с глубины 8,9 километра. Его идентифицировали как VB_HmeY_H4907 и он на данный момент является одним из самых глубинных из всех изолированных бактериофагов в мировом океане.

В ходе исследований эксперты выяснили, что вирус способен инфицировать бактерии типа Halomonas, которые довольно часто встречаются в отложениях морей и подводных гейзеров. Он проникает в бактериальную клетку, размножается, но не убивает ее. В процессе деления генетический материал вируса копируется и распространяется дальше.

"Курсор" писал ранее, что исследователи обнаружили ДНК более чем 30 тысяч вирусов, встроенных в геномы различных одноклеточных микробов. Эксперты признают, что были поражены тем, сколько вирусов нашли с помощью этого анализ.

Еще мы писали, что в штате Керала (Индия) ведутся усилия по противодействию новому вспышке смертельного вируса Нипах, который уже унес жизни двух человек, а еще как минимум пять человек заразились.

Напомним, что до недавнего времени отследить перемещение вируса в организме было очень проблематичным — патогены болезни в сотни раз меньше по размеру, чем сам вирус. Однако ученым из Университета Дьюка удалось даже записать видео, на котором видно, как вирус подбирается к клетке, прежде чем ее заразить.