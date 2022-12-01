Сталкивающиеся магнитные поля открывают неизвестные планеты

Экзопланеты — это планеты, которые вращаются вокруг других звезд, кроме Солнца.

Кандидат наук и кандидат в астрономы Роб Кавана разработал математические модели, чтобы лучше понять взаимодействие между экзопланетами и звездными ветрами и определить особенности экзопланет.

Об этом говорится в статье Phys.org.

Иногда экзопланеты трудно обнаружить, но теперь выяснилось, что взаимодействия между экзопланетами и звездным ветром производят сигналы, которые могут обнаружить радиотелескопы. Звездные ветры — это горячие потоки заряженных частиц, которые постоянно улетучиваются с поверхности звезд, таких как Солнце.

«Когда звездные ветры сталкиваются с магнитными полями вращающихся вокруг планет, взаимодействие может производить яркое излучение. На Земле мы можем наблюдать такое излучение, как северное сияние», — говорит Кавана.

В 2021 году намеки на такие взаимодействия, происходящие в других звездных системах, впервые были обнаружены с помощью радиотелескопа LOFAR (Low-Frequency Array).

«Обнаружено около 20 карликовых звезд, излучающих радиоизлучение. Это может быть связано с экзопланетами, вращающимися вокруг этих звезд, хотя в настоящее время неизвестно, есть ли у них какие-либо планеты», — говорит Кавана.

В математических моделях ученый имитирует среду звездного ветра. Таким образом Кавана надеется лучше понять сигналы, генерируемые взаимодействием экзопланет и звездных ветров.

«Исследование Кавана также помогает интерпретировать новые наблюдения LOFAR», — говорит его руководитель Алин Видотто из Лейденской обсерватории.

Модели Кавана полезны не только для обнаружения новых экзопланет. Радиоизлучение также предоставляет всевозможную информацию, например, о размере планеты и ее орбите вокруг родительской звезды. По словам ученого, «глядя на планеты в нашей Солнечной системе, мы ожидаем, что большие планеты, вращающиеся вокруг своей родительской звезды, будут производить самые сильные радиосигналы».

Кроме того, сила излучения может также кое-что рассказать о свойствах самих звездных ветров и размере магнитного поля вокруг экзопланеты. Вполне вероятно, что магнитное поле Земли обеспечило нам наличие атмосферы. Таким образом, наличие и размер магнитного поля дает астрономам указание на обитаемость планеты.

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