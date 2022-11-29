Астрономы обнаружили новую экзопланету, похожую на Юпитер

Используя измерения лучевой скорости, астрономы из Японии и Китая обнаружили новую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды-гиганта G-типа.

Новооткрытый инопланетный мир похож по массе на Юпитер, но намного горячее, чем самая большая планета Солнечной системы.

Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Метод лучевой скорости (RV) для обнаружения экзопланеты основан на обнаружении изменений скорости центральной звезды из-за изменения направления гравитационного притяжения невидимой экзопланеты, когда она вращается вокруг звезды. Благодаря этому методу на сегодняшний день обнаружено более 600 экзопланет.

Теперь группа астрономов во главе с Хуан-Ю Тэном из Токийского технологического института в Токио, Япония, сообщает об открытии новой планеты-гиганта в результате измерений RV с использованием высокодисперсионного эшелле-спектрографа (HIDES) в астрофизической обсерватории Окаяма. (ОАО) в Японии. Планета вращается вокруг глубоко эволюционировавшей звезды-гиганта G-типа с солнечной массой, известной как HD 167768, расположенной примерно в 353 световых годах от нашей планеты.

«Для RV HD 167768 мы могли обнаружить сильный сигнал через 20 дней, что указывает на регулярное изменение временного ряда», — заявили ученые.

Недавно обнаруженная экзопланета, которая получила обозначение HD 167768 b, по оценкам, имеет массу не менее 0,85 массы Юпитера. Он вращается вокруг своего хозяина каждые 20,65 дня на расстоянии примерно 0,15 а.е. Равновесная температура этой планеты была рассчитана как 1874 К.

Из-за его параметров авторы статьи классифицировали HD 167768 b как «теплый Юпитер». Оказалось, что планета имеет один из самых коротких периодов обращения среди тех, которые когда-либо были обнаружены вокруг глубоко эволюционировавших звезд с использованием методов лучевых скоростей.

Родная звезда HD 167768, возраст которой оценивается в 5,3 млрд лет, относится к спектральному классу G8 III, имеет массу около 1,08 массы Солнца и почти в 10 раз больше Солнца. Он имеет эффективную температуру 4851 К, а его металличность находится на уровне -0,75.

Учитывая, что HD 167768, как ожидается, поднимется по ветви красных гигантов , астрономы предсказывают, что ее планета будет поглощена в относительно короткое время по астрономическим меркам. Анализируя орбитальную эволюцию, они подсчитали, что HD 167768 b будет поглощена расширяющейся звездой примерно через 150 млн лет.

Ученые предполагают, что в системе HD 167768 могут присутствовать как минимум две другие планеты , которые до сих пор не обнаружены. Это предположение основано на двух дополнительных регулярных вариациях, обнаруженных в измерениях RV.

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