Ученые назвали негативные последствия сна при включенном свете

По словам исследователей, если есть необходимость включать ночью свет, то лучше использовать ночники с желтыми лампочками. Самым вредным считается свет синего цвета.

Эксперты из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета в Чикаго смогли выяснить, что источник света может негативно повлиять на человека, который спит. В первую очередь это касается пожилых людей.

В новом исследование, которое было опубликовано на сайте academic.oup.com, приняли участие 550 человек.

Как оказалось, участники, которые спали в полной темноте, были меньше подвержены рискам возникновения ожирения, гипертонии и сахарному диабету.

Также процесс метаболизма нарушался у людей, которые ложились поздно и вставали рано. У них сильно возрастал риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Люди должны делать все возможное, чтобы свести к минимуму количество света в спальне во время сна», — заявил один из авторов исследования Филлис Зи.

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