Ученые открыли самую глубокую область Земли

Чтобы понять планетарное происхождение и эволюцию, ученые очень давно исследуют центр Земли, и недавно они сделали огромное открытие, связанное с внутренним ядром планеты Земля.

До недавнего времени считалось, что кора, мантия, внешнее ядро ​​и внутреннее ядро ​​составляют структуру Земли. Но новое исследование, опубликованное в Nature Communications, подтверждает, что на самом деле существует пятый слой.

Согласно новому исследованию, ученые провели ранее неслыханные наблюдения за загадочным металлическим шаром, который находится в глубинном ядре Земли, обнаружив структуру, которая долгое время была предметом догадок, но никогда не была замечена в таких подробностях.

Исследователи заявили, что интенсивное изучение недр Земли, основанное на поведении сейсмических волн от сильных землетрясений, подтвердило существование отчетливой структуры внутри внутреннего ядра нашей планеты — чрезвычайно горячего самого внутреннего твердого шара из железа и никеля.

«Мы проанализировали цифровые записи движения грунта, известные как сейсмограммы, от сильных землетрясений за последнее десятилетие. Наше исследование стало возможным благодаря беспрецедентному расширению глобальных сейсмических сетей, особенно плотных сетей в прилегающих США, на полуострове Аляска и в над европейскими Альпами», — сказал смолог-наблюдатель Тхань-Сон Фам из Австралийского национального университета в Канберре, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

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