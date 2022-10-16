Ученые подслушивают китов с помощью оптоволоконных кабелей на дне Атлантического океана

Исследователи из США и Норвегии изучают поведение китов, используя оптоволоконных кабелей на дне Атлантического океана. Это позволяет узнать о поведении морских животных и их ареалах обитания.

Методы мониторинга популяций китообразных в больших масштабах дорогостоящие, поэтому широко не используются.

Об этом 16 октября сообщает switzerland.detailzero.

Леа Буффо из Корнельского университета в США и ее коллеги из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме предлагают использовать технологию, уже хорошо зарекомендовавшую себя на дне океана: оптоволокно. Почти 1,2 миллиона километров телекоммуникационных кабелей пролегают по дну океана. Последние часто имеют запасные оптические волокна, не используемые для передачи данных и поэтому, возможно, полезные для других целей. Это относится к системе DAS ( распределенное акустическое зондирование или «обнаружение распределенных акустических волн»), которая использует их для обнаружения звуковых волн, в частности, для контроля целостности трубопроводов нефтяной промышленности.

Принцип основан на поведении фотонов, то есть света, который проходит через оптическое волокно от передатчика к измерительной станции. Волокно всегда имеет небольшие неровности, которые, как зеркала, отражают часть светового потока. Однако приход звуковой волны сжимает волокно и смещает эти отражающие поверхности на несколько нанометров. Таким образом, отраженные фотоны проходят расстояние, которое варьируется, что влияет на время прибытия на измерительную станцию. Вариации времени прихода позволяют реконструировать звуковую волну в источнике возмущения. Волокно превращается в интерферометр.

Помимо подтверждения присутствия китообразных, эти измерения помогли лучше понять их деятельность во фьорде, что является ценной информацией для принятия защитных мер. Фактически 38% обнаруженных песен издаются самцами более чем в 70 километрах от берега, у входа в открытое море. Другие воспринимаемые звуки соответствуют социальным взаимодействиям, таким как поиск пищи, издаваемый самцами, самками и детенышами во фьорде, менее чем в 70 километрах от побережья.

Ранее «Курсор» сообщал, что у дельфинов и китов во время погружений защищают так называемые «чудесные сети» (retia mirabilia) кровеносных сосудов.