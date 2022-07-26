Ученые показали, как вспыхнула большая звезда в созвездии Единорога

Звезда пережила серьёзный взрыв в начале 2002 года. Первоначально предполагалось, что причиной взрыва была обычная вспышка новой, но позднее эта гипотеза была опровергнута. Причина вспышки до сих пор неясна.

Ученые показали удивительную серию снимков звезды V838 Единорога. На них можно увидеть, как распространяется вспышка света вокруг звезды.

Примечательно, что V838 Единорога находится на расстоянии около 20 тысяч световых лет от нашего Солнца.

Также отметим, что температура поверхности V838 Единорога — 3270 кельвинов, радиус — 380 радиусов Солнца. Уникальные фотографии были опубликованы на странице телескопа Hubble в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Отметем, что на изображении зафиксировано «световое эхо», которое образовалось в результате отражения света вспышки от облаков газа и пыли. Возникла иллюзия, когда казалось, что скорость света якобы превысила саму себя. Всего за несколько месяцев туманность увеличила свой видимый размер с 4 до 7 световых лет.

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