Ученые предоставили новые данные об инкубационном периоде COVID-19

Исследователи подчеркнули, что коронавирусная инфекция имеет более длительный инкубационный период, чем другие вирусы.

Ученые в новом исследовании уточнили данные, касающиеся инкубационного периода коронавирусной инфекции. Если человек заразился COVID-19, то время от инфицирования до появления первых симптомов будет значительно короче, чем было в начале пандемии заболевания.

Об этом сообщает издание Jamanetwork.

Китайские ученые проанализировали данные 142 исследований и выяснили, что пациенты, которые заразились штаммом «Альфа», появившимся в Ухане в 2019 году, первые симптомы почувствовали спустя 5 дней. А вот инкубационный период штамма «Омикрон» составляет в среднем 3,5 дня.

Новое исследование показало, что коронавирусная инфекция постоянно мутирует и приспосабливается к условиям жизни. Вирус меняется и с точки зрения его способности передаваться между людьми, а также уровня тяжести и инкубационного периода.

Когда COVID-19 появился в Ухане, то его пятидневный инкубационный период был гораздо длиннее, чем тот, который наблюдается при других распространенных вирусных заболеваниях.

Ученые подчеркнули, что простуда, вызываемая другими коронавирусами, проявляется спустя 3,2 дня, а инкубационный период гриппа составляет менее 2 дней.

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