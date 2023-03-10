Ученые предсказали смерти миллионов людей к 2050 году

Антибиотики, загрязнившие воды почти всех рек на планете, могут спровоцировать появление «супербактерий».

Ученые обнаружили высокий уровень загрязнения антибиотиками речных вод. Это может стать причиной массовой гибели людей по всему миру.

Об этом сообщает Independent.

Исследователи проверили воду рек, протекающих на территории 72 стран. Оказалось, что в 65 из них найдены следы 14 самых популярных антибиотиков.

Больше всего антибиотиков нашли в реках Азии и Африки. При этом в Бангладеше концентрация лекарств в реке превысила допустимый уровень в 300 раз.

Ученые отмечают, что остатки лекарств попадают в речные воды вместе с канализационными отходами. Это чревато тем, что под постоянным влиянием антибиотиков микроорганизмы мутируют в «супербактерии», которые в свою очередь приведут к гибели миллионов людей к 2050 году.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.

Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.