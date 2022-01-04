Ученые предсказывают увеличение количества ураганов из-за изменения климата — исследование

Исследование Йельского университета показало, что ураганы и тайфуны могут мигрировать в более густонаселенные районы, поскольку планета нагревается из-за антропогенных выбросов парниковых газов.

Согласно данным нового исследования Йельского университета «будущие ураганы будут распространяться по большей части территорий Земли» в том числе будут мигрировать в более густонаселенные районы.

Исследование предполагает, что «в 21 веке ураганы и тайфуны распространятся на регионы средних широт, включая крупные города, такие как Нью-Йорк, Бостон, Пекин и Токио. В средних широтах проживает большая часть населения мира.

По данным USA Today, потепление климата означает, что «в этом столетии ураганы могут распространяться дальше на север в Атлантике, чем раньше».

В исследовании, опубликованном в рецензируемом британском журнале Nature Geoscience, говорится, что «тропические циклоны — ураганы и тайфуны — могут мигрировать на север и юг в своих полушариях, поскольку планета нагревается в результате антропогенных выбросов парниковых газов».

Тропические циклоны обычно «образуются в низких широтах, где есть доступ к теплым водам тропических океанов и вдали от воздействия мощных течений». Исследования показывают, что «по мере потепления климата разница температур между экватором и полюсами будет уменьшаться.

В летние месяцы это может вызвать ослабление или даже разделение течений, открывая окно в средних широтах для образования и усиления тропических циклонов.

Авторы исследования утверждают, что «этот курс не высечен на камне и что резкое сокращение выбросов углерода, в частности, в течение следующего десятилетия, может изменить результат».

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