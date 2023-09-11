Ученые выяснили, через сколько лет погибнет Солнце - какие будут последствия

Исследователи утверждают, что существование нашей планеты может оказаться под серьезной угрозой.

Через примерно 5 миллиардов лет, когда Солнце истощит свои ядерные запасы и потеряет способность противостоять своей гравитации, оно достигнет конечной стадии своего существования. Процесс гибели Солнца вызывает интерес как у обычных людей, так и у ученых, которые задаются вопросом, превратится ли наше светило в черную дыру.

Об этом пишет "LiveScienc".

Ксавье Кальмет, профессор физики и эксперт по черным дырам из Университета Сассекса в Великобритании, утверждает, что черная дыра никогда не образуется рядом с Землей. Однако сама Земля может столкнуться с напастью, даже без учета гибели Солнца.

Процесс смерти Солнца начнется через 5 миллиардов лет, когда оно истощит все свои энергетические ресурсы и не сможет противостоять гравитации. Вследствие этого внешние слои Солнца разлетятся, и это может привести к уничтожению Земли или жизни на ней. При этом ядро Солнца сжимается до очень плотного состояния.

Следующей стадией смерти Солнца будет его превращение в красного гиганта, что произойдет через миллиард лет после окончания процесса ядерного синтеза в его сердце. В этот момент Солнце расширится до орбиты Марса и может поглотить внутренние планеты, возможно включая Землю.

Затем внешние слои красного гиганта обогреются и распылятся, создавая планетарную туманность вокруг остывающего ядра Солнца. Это будет последней стадией жизни нашей звезды, которая в конечном итоге превратится в белого карлика - его размеры будут сравнимы с размерами Земли. В настоящее время диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра Земли.

Таким образом, наше Солнце никогда не станет черной дырой, и это обусловлено физическими законами и требованиями для образования такого астрономического объекта. Это наблюдение основано на наших текущих знаниях и исследованиях и может подвергаться изменениям с развитием науки.

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