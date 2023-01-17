Ученые предупредили о смертельной опасности COVID-19 для беременных

Беременные, которые заражаются COVID на любой стадии, не только подвергаются большему риску смерти, но и с большей вероятностью нуждаются в лечении в отделении интенсивной терапии.

Заражение COVID-19 представляет опасность для здоровья любого человека, но новое исследование показывает, что риск для беременных может быть потенциально смертельным.

Исследование, опубликованное во вторник в рецензируемом журнале BMJ Global Health, показало, что заражение COVID на любом этапе беременности увеличивает риск материнской смертности, тяжелых материнских заболеваний и неонатальной заболеваемости. Однако это, по-видимому, не влияет на частоту мертворождений или задержки внутриутробного развития.

«Это исследование предоставляет наиболее полные на сегодняшний день доказательства того, что COVID-19 представляет угрозу во время беременности, — сказала Эмили Р. Смит, доцент кафедры глобального здравоохранения Школы общественного здравоохранения Института Милкена Университета Джорджа Вашингтона и ведущий автор исследования. — Наши результаты подчеркивают важность вакцинации против COVID-19 для всех женщин детородного возраста».

Она объяснила, что одной из сильных сторон исследования является то, что ученые могут собирать данные со всего мира. Кроме того, они смогли получить информацию от людей, находящихся на разных стадиях беременности, и сравнить их.

Смит также конкретно заявила, что, согласно ее исследованию, беременные женщины, которые заражаются COVID на любой стадии, не только подвергаются большему риску материнской смерти, но и с большей вероятностью нуждаются в лечении в отделении интенсивной терапии (ОИТ). У них также разаивается преэклампсия. Дети, мамы которых заразились COVID во время беременности, также чаще рождались преждевременно и имели повышенный риск оказаться в отделении интенсивной терапии.

Она подчеркнула важность вакцинации против COVID-19 до или даже во время беременности, чтобы снизить общий риск как для родителей, так и для ребенка.

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