Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на психическое здоровье больного

Большинство пациентов после перенесенного ковида сталкиваются с нарушением сна, что приводит к депрессивным состояниям, быстрой утомляемости и раздражительности.

Коронавирус продолжает держать в страхе планету, а мировые новости активно обсуждают циркуляцию нового штамма, который потенциально может привести к новой пандемии. Ученые, тем временем, попытались выяснить, как коронавирус влияет на психическое и физическое здоровье человека, а также функции головного мозга. Они установили, что у большинства переболевших возникли проблемы со сном.

О результатах исследования пишет Science Alert.

Ученые пришли к выводу, что COVID-19 не просто влияет на наш сон, но и буквально вторгается в наши сны. В частности, изучив предыдущие исследования, эксперты установили, что более половины людей (52%), заразившихся коронавирусом, сталкиваются с нарушениями сна во время болезни и после нее. Наиболее распространенным нарушением сна среди реципиентов является бессонница.

В настоящее время большинство больных COVID быстро выздоравливают и восстанавливаются, однако у небольшого процента пациентов симптомы коронавируса могут сохраниться на долгое время. Ученые обнаружили, что люди, которые долгое время не могут победить вирус, зачастую сталкиваются с длительными проблемами со сном.

К проблемам со сном также может привести плохое психическое здоровье. Исследования уже подтвердили, что существует связь между коронавирусом и ухудшением психического здоровья, в частности, депрессией и тревогой.

Европейская академия когнитивно-поведенческого лечения бессонницы дала рекомендации по преодолению проблем со сном. В частности важно соблюдать график сна и бодрствования, меньше думать о вещах, вызывающих стресс, в вечернее время. Кроме того, эксперты советуют использовать кровать только для сна, максимально затемнить комнату, в которой спите, и отказаться от гаджетов по вечерам.

Ранее Курсор писал, что в США доминирует новый вариант COVID-19. XBB является подвариантом штамма Omicron.

Курсор также сообщал, что в Израиле обеспокоены новым распространяющимся штаммом COVID. Новый штамм XBB.1.5 доминирует в США и может вскоре появиться и в Израиле.