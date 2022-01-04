Ученые предупредили об опасности астероида Апофис, который приближается к Земле

По словам экспертов, астероид подлетит прямо к орбите нашей планеты.

К Земле приближается астероид Апофис. Предположительно, он приблизится к нашей планете 13 апреля 2029 года. Он считается потенциально опасным.

По словам экспертов из ВНИИ ГОЧС, этот астероид даже может врезаться в Землю.

Так, астероид приблизится к нашей планете на такое расстояние, на котором уже находятся геостационарные спутники. Другими словам, космическое тело вплотную приблизится к нашей планете.

Скорость сближения астероида оценивается в 7,42 километра в секунду.

Ранее Курсор сообщал, что астрономы обнаружили пульсар, уничтожающий находящиеся рядом звезды. Группа ученых из Синьцзянской астрономической обсерватории Китайской академии наук смогла выяснить, что в пульсаре под названием Черная вдова или PSR J1720-0533 есть плазменная линза.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что телескоп Hubble сфотографировал две галактики, которые взаимодействуют друг с другом. Речь идет о паре Arp 142, чей внешний вид очень похож на пингвина, который защищает свое яйцо.

Еще напомним, что инопланетные организмы могут заразить Землю неизлечимыми болезнями.

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