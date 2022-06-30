Ученые предупреждают об угрозе космического туризма для планеты

Во время нового исследования специалисты из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что выбросы ракет компании SpaceX Илона Маска и ракетопланов компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона разрушают озоновый слой нашей планеты от вредного ультрафиолетового излучения.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученых, частицы черного углерода, попадающие в атмосферу из отработанного топлива ракет двух американских компаний в 500 раз эффективнее удерживают тепло в атмосфере, чем любые другие источники парниковых выбросов вместе взятые. Все это значительно усиливает эффект глобального потепления на Земле. Также слишком частые запуски ракет с космическими туристами наносят вред озоновому слою.

Ученые проанализировали сценарии будущих полетов и выяснили, что при запусках ракет с космическими туристами ежедневно или даже каждую неделю, планету ожидает катастрофа.

В 2021 году начался бум космического туризма, во главе которого стоят три американские компании — SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic. Количество вылетов ракет с космическими туристами в скором времени может значительно возрасти, нанеся большой ущерб окружающей среде нашей планеты.

По словам ученых, использование определенных видов топлива компаниями SpaceX и Virgin Galactic ускорит глобальное потепление и может полностью остановить восстановления озонового слоя.

Эксперты настаивают на том, что необходимо ввести регулирование в этой быстро развивающейся отрасли космического туризма, чтобы избежать катастрофы.

Ранее Курсор писал, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Ученые считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.

Глобальное потепление вызовет выброс радиации в Арктике. Эксперты заявили, что таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может подвергнуть население Арктики воздействию радона, который является одной из главных причин распространения рака.

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