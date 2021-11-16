Ученые приблизились к разгадке одной из тайн Венеры

Венера является одной из четырех планет, принадлежащих к семейству планет земной группы.

Ученые все еще не решили одну из загадок, касающуюся Венеры — существовали ли когда-либо океаны на этой планете.

Американские ученые выдвинули гипотезу об этом, но теперь это оспаривается в статье, недавно опубликованной в журнале Nature, в которой исследователи из CNRS и Университета Версаль-Сен-Квентин-ан-Ивелин (UVSQ) высказали альтернативную гипотезу, основываясь на результатах исследования при помощи современной климатической модели.

По словам ученых, после своего рождения, 4,5 млрд лет назад, молодая Венера была покрыта магмой. Для образования океанов необходимо было, чтобы температура ее атмосферы снизиться настолько, чтобы вода могла конденсироваться и выпадать в виде дождя в течение нескольких тысяч лет, как это случилось на нашей планете.

Однако, хотя Солнце в то время было на 30% слабее, чем на сегодняшний день, этого было бы недостаточно для снижения температуры молодой планеты до точки, при которой могли формироваться океаны. Такое понижение температуры могло произойти, если бы облака защищали поверхность Венеры от солнечного излучения.

Согласно новой климатической модели ученых, облака преимущественно образовывались на темной стороне Венеры, где они не могли защитить поверхность от солнечного света, потому что эта сторона не получает его. Также выяснилось, что, вместо того, чтобы действовать как щит, облака помогали поддерживать высокие температуры, вызывая парниковый эффект, удерживающий тепло в плотной атмосфере планеты.

Климатическая модель показала, что высокие температуры поверхности препятствовали выпадению дождя, поэтому океаны никогда не могли образовываться на планете.

Ученые отметили, что данные, которые будут собраны во время будущих космических миссий Envision, Davinci и Veritas к Венере, позволят проверить полученные теоретические результаты.

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