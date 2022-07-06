Ученые пытаются найти место захоронения Чингисхана

Чингисхан был основателем и жестоким правителем Монгольской империи. Крупнейшая в истории империи простиралась от Тихого океана до Украины. Хан умер в 1227 году н.э., а его преемники завоевали еще больше земель.

Об этом IFLScience.

На сегодняшний день ученым до сих пор мало что известно о его смерти, и о местонахождении его могилы. Вокруг его смерти ходит много историй. Некоторые говорят, что во время битвы с китайскими войсками он был ранен и упал с лошади. Другие предполагают, что он умер после ночи, проведенной с принцессой Западной Ся.

Считается, что большинство этих слухов возникло после его смерти. Семье и последователям было приказано хранить правду в секрете. Эта секретность была в основном из-за того, что смерть произошла в самый неподходящий момент — жизненно важный этап завоевания Западной Ся, который готовился 20 лет.

По словам некоторых экспертов, с историко-медицинской точки зрения причиной его смерти могла быть скорее всего обычная болезнь, поскольку сообщалось, что он плохо себя чувствовал между 18 и 25 августа 1227 г. н.э., а затем умер через 8 дней после этого.

Считается, что он попросил, чтобы его тайно похоронили, и когда армия везла его тело домой, всех, кто встречался на пути, убивали. Если бы следовали обычаям захоронения королей хунну, то он был бы похоронен в безымянной могиле глубиной около 20 метров в бревенчатой ​​​​гробу.

Также есть предположение, что армия проехала через могилу на 1000 лошадей, чтобы уничтожить любые следы и скрыть могилу Хана.

Однако некоторые люди из Монголии предпочли бы сохранить местонахождение в секрете, поскольку все еще есть люди, которые относятся к Хану с религиозным благоговением, а также часть людей, которая считает, что следует уважать желание Хана о том, чтобы место его захоронения держалось в секрете.

Одна из теорий и фольклор гласит, что гробница могла находиться в горах Хенти, на вершине под названием Бурхан Халдун. Считается, что хан когда-то прятался от врагов на этой горе и поклялся вернуться туда после смерти. Однако есть данные, свидетельствующие о том, что существовало еще пять гор, которые исторически назывались Бурхан-Халдун.

В последнее время ученые пытались использовать более современные технологии для поиска локаций. В одной статье, опубликованной в PLOS ONE, была предпринята попытка использовать краудсорсинг поиску Чингисхана с помощью спутников. Они исследовали 6 000 км и нашли множество археологических находок, но не саму гробницу.

Ученые предполагаю, что гробницу могут никогда не обнаружить. Но поиски продолжаются и, возможно, когда-то будет найдено месте захоронение Чингисхана.

Ранее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков. В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.

Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране. Открытия были сделаны во время пятого археологического сезона, проведенного в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур в стратегическом географическом пункте, через который проходит главная караванная дорога с севера на юг.

Наша редакция писала, что в Ирландии обнаружили крепость бронзового века возрастом более 3000 лет. Крепость, построенная между 800 и 1200 годами до нашей эры, уникальна тем, что в ней использовались валы, которые заполнялись водой в зависимости от погоды и времени года.