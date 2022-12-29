Ученые пытаются спасти Пизанскую башню

По словам экспертов, в течение 32-х лет Пизанская башня выросла почти на полметра.

В рамках специального проекта стабилизации знаменитой башни, который начали реализовывать в 1990 году, к 2001 году ее наклон стал меньше почти на 40 см, а в течение следующих 21 лет башня выровнялась еще на 4 см.

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные организации по сохранению достопримечательности Opera Primaziale della Pisana (OPA).

Профессор геотехники Нунцианте Скуэлья из Пизанского университета заявил, что наклон башни стал меньше, но конструкция все еще колеблется в среднем примерно на 0,5 мм/год.

«Хотя самое главное — устойчивость колокольни, которая лучше, чем ожидалось. Учитывая, что это 850-летний пациент с наклоном около пяти метров и оседанием более трех метров, состояние здоровья Пизанской башни отличное», — сказал он.

По словам ученых, знаменитая башня начала «тонуть» сразу же после строительства, начатого в 1173 году из-за неправильной конструкции. В результате конструкция постепенно наклонялась. Спасение башни началось в 1990 году.

Согласно прогнозам ученых, в рамках реализуемого проекта в течение следующих 300 лет безопасности Пизанской башни ничего не угрожает. Они даже считают, что современные технологии позволят выровнять башню.

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