Ученые раскрыли невероятную правду о кошках

Эксперты рассказали, почему кошки на самом деле боятся огурцов.

Часто хозяева кошек замечают, что их домашние питомцы боятся огурцов. И вот ученые решили дать этому явлению научное объяснение.

Об этом сообщает портал Metro.

Предполагается, что огурцы напоминают кошкам змей, а потому они стараются от них убежать. Именно такое мнение высказал эксперт в области поведения животных Кон Слободчиков. По его словам, это может быть инстинктивный страх.

Такого же мнения придерживается и эксперт Джилл Голдман. Она уверена, что огурцы вызывают о котов рефлекторный испуг. Она сказала, что в первую очередь животное попытается покинуть место, в котором находится потенциальная угроза, и только потом оценить ситуацию.

В сети набрало популярность видео, на котором видно, как кот испугался, когда рядом с ним положили огурец. По словам экспертов, делать так не рекомендуется, ведь это может сильно нарушить психику домашнего любимца.

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