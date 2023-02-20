Ученые раскрыли первопричины возникновения «Черной смерти»

Стремясь глубже понять происхождение и распространение бубонной чумы на протяжении всей истории, ученые из Университета Макмастера, Сиднейского и Мельбурнского университетов провели тщательный и подробный анализ сотен современных и древних геномных последовательностей, создав крупнейшее исследование в своем роде.

Работа ученых была опубликована в журнале Communications Biology.

Несмотря на значительный прогресс в технологии и анализе ДНК, точно определить происхождение, эволюцию и распространение чумы по-прежнему сложно. Чума является причиной двух крупнейших и самых смертоносных пандемий в истории человечества.

В статье учные используют исчерпывающие данные и анализ, чтобы наметить все, что они могут, о очень сложной истории Y. pestis, бактерии, вызывающей чуму. Исследование включает анализ более 600 последовательностей геномов со всего мира, охватывающих первое появление чумы у людей 5 000 лет назад, чуму Юстиниана, средневековую Черную смерть и текущую (или третью) пандемию, которая началась в начало 20-го века.

«Чума была крупнейшей пандемией и самой большой смертностью в истории человечества. Ученые хотели понять, когда она возникла и откуда она взялась, почему она постоянно появлялась на протяжении сотен лет и затухалаа в одних местах, но сохранялсь в других. И, наконец, почему она убила так много людей», — объясняет генетик-эволюционист Хендрик Пойнар, директор Центра древней ДНК Макмастера.

Команда изучила геномы штаммов с мировым распространением и разного возраста и определила, что Y. pestis имеет нестабильные молекулярные часы. Это особенно затрудняет измерение скорости, с которой мутации накапливаются в его геноме с течением времени, которые затем используются для расчета дат появления. Поскольку Y. pestis развивается очень медленно, почти невозможно точно определить, откуда он взялся.

Люди и грызуны разносили патоген по всему миру, что позволяло вирусу распространяться быстрее, чем развивался его геном. Геномные последовательности, обнаруженные в разных странах, несмотря на то, что они разделены годами, идентичны, например, что создает огромные проблемы при определении пути передачи.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали новый метод различения конкретных популяций Y. pestis , что позволило им идентифицировать и датировать пять популяций на протяжении всей истории, включая самые известные древние пандемические линии, которые, по их нынешним оценкам, возникли за десятилетия или даже столетия до пандемии. был исторически задокументирован в Европе.

«Нельзя думать о чуме как об одной единственной бактерии. Контекст чрезвычайно важен, о чем свидетельствуют наши данные и анализ», — объясняет Пойнар.

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