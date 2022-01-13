Ученые раскрыли тайну «пузыря», окутавшего солнечную систему

Ученые, используя компьютерное моделирование, раскрыли тайну происхождения огромного космического пузыря. В его центре находятся Земля и Солнце.
Об этом сообщает Science Daily.
Известно, что диаметр пузыря достиг тысячи световых лет. Астрономы на протяжении десятилетий знали, что внутри Местного пузыря находится Солнечная система. Речь идет о гигантской пустоте, окруженной тысячами молодых звезд.
Происхождение этого объекта и влияние на космическое пространство до настоящего времени оставалось неизвестным.
В центре работы астрономов создали трехмерную реконструкция пространства-времени. Для этой работы использовали космической телескоп. Исследование показало, что молодые звезды, а также области звездообразования, находящиеся на расстоянии пятисот световых лет от Земли, расположены на поверхности галактического гигантского пузыря.
Результаты моделирования продемонстрировали, что к образованию объекта привела цепь событий, которая началась за 14 миллионов лет до настоящего времени. Речь идет о серии взрывов сверхновых, которая вытолкнула межзвездный газ, создав пузыревидную структуру, имеющую плотную поверхность.
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