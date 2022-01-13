Ученые раскрыли тайну «пузыря», окутавшего солнечную систему

Для этой работы использовали космической телескоп.

Ученые, используя компьютерное моделирование, раскрыли тайну происхождения огромного космического пузыря. В его центре находятся Земля и Солнце.

Об этом сообщает Science Daily.

Известно, что диаметр пузыря достиг тысячи световых лет. Астрономы на протяжении десятилетий знали, что внутри Местного пузыря находится Солнечная система. Речь идет о гигантской пустоте, окруженной тысячами молодых звезд.

Происхождение этого объекта и влияние на космическое пространство до настоящего времени оставалось неизвестным.

В центре работы астрономов создали трехмерную реконструкция пространства-времени. Для этой работы использовали космической телескоп. Исследование показало, что молодые звезды, а также области звездообразования, находящиеся на расстоянии пятисот световых лет от Земли, расположены на поверхности галактического гигантского пузыря.

Результаты моделирования продемонстрировали, что к образованию объекта привела цепь событий, которая началась за 14 миллионов лет до настоящего времени. Речь идет о серии взрывов сверхновых, которая вытолкнула межзвездный газ, создав пузыревидную структуру, имеющую плотную поверхность.

Ранее Курсор сообщал, что в NASA показали, как выглядит зима из космоса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.