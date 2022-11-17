Ученые рассказали, как Земля долгие годы спасалась от климатических катастроф

Земля появилась 4,54 миллиарда лет назад и за этот период ей удавалось избегать множество катастроф, чтобы поддерживать жизнь. Ученые поделились предположениями, что же помогало нашей планете спасаться от вымирания.

Об этом пишет New Atlas.

В своем исследовании команда экспертов из Массачусетского технологического института проанализировала климатические данные за последние 66 миллионов лет и заметила некий механизм, действующий на планете уже на протяжение 100 тысяч лет. Он не дает глобальным температурам достигнуть точки невозврата.

Специалисты рассказала, что на Земле происходило большое количество масштабных извержений вулканов, которы повышали глобальную температуру, а были периоды, когда она снижалась, превращая планету буквально в снежный ком. Но несмотря на то, что климат так колебался в разные стороны и произошел ряд вымирания, жизнь на Земле все же сохранилась.

В новом исследовании ученые пытались выяснить, что же за механизм помогает планете избегать масштабных катастроф, и проделав большую работу, они предположили, что все дело в «силикатном выветривании». То есть дождевая вода вымывала и выветривала силикатные породы на поверхность, где они вступали в химические реакции, которые увеличивали скорость поглощения углерода из атмосферы Земли, после чего переносились в океан и образовали отложения. Чем больше углекислого газа в атмосфере планеты, тем быстрее происходит этот процесс.

Одни исследователи верят, что это и является неким сдерживающим механизмом, которые позволяет регулировать климатические изменения, а другие относятся скептически к данной теории, уверяя, что это лишь слепая удача.

«Курсор» писал ранее, что ситуация с потеплением погоды на Земле и повышением уровня моря ухудшается и происходит это быстрее, чем раньше.