Ученые рассказали о зависимости появления рака от употребления алкоголя

Анализ информации о здоровье более чем 63 тысяч пациентов больниц Японии, сбор которой осуществлялся с 2005 по 2016 годы, позволил установить, что риск появления рака практически напрямую связан с уровнем потребления алкоголя.

Ученые обнаружили, что формирование раковых клеток напрямую связано с употреблением алкоголя.

При проведении исследования японские исследователи использовали стандартную меру алкоголя – юнит, равный 23 граммам этанола.

Приблизительно столько содержится в 180 миллилитрах саке или вина, 500 миллилитрах пива или 60 миллилитрах виски.

В ходе исследования учеными была обнаружена следующая зависимость: чем больше человек употребляет алкоголя, выше растет его шанс на появление онкологии.

В то же время, испытуемые, которые вообще не употребляли алкоголь в течение 10 лет, практически не увеличили свои шансы на появление рака.

Что касается степени зависимости, ученые отметили, что все зависит от индивидуальных особенностей организма, но в среднем употребление одного юнита в день в течение 10 лет или двух юнитов ежедневно в течение пяти лет приблизительно на 5% повышает вероятность появления рака.

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