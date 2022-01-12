Назван фрукт, который снижает давление

От высокого кровяного давления страдают миллионы людей, многие из которых даже не подозревают о том, что имеют проблемы. Поскольку это состояние является одним из основных факторов риска развития смертельных заболеваний, необходимо постоянно контролировать артериальное давление.

К счастью, некоторые фрукты могут значительно снизить кровяное давление и помочь предотвратить это заболевание. Например, киви показал снижение как диастолического, так и систолического кровяного давления за восемь недель.

В одном рандомизированном исследовании ученые изучали влияние киви на 118 человек с высоким кровяным давлением или гипертонией первой стадии в течение восьми недель. Команда наблюдала значительное снижение систолического и диастолического артериального давления у испытуемых, которые съедали по три киви в день в течение восьми недель.

Исследователи предполагают, что биоактивные соединения фрукта могут снижать кровяное давление.

Курсор ранее писал, что эксперт назвала специи, которые укрепляют иммунитет. Диетолог Екатерина Маркова рассказала, какие специи помогут укрепить иммунную систему во время пандемии коронавируса. Для нее, прежде всего, нужно обратить внимание на имбирь: популярный продукт является универсальным средством для профилактики и лечения простуды, улучшения кровообращения и восстановления работы желудочно-кишечного тракта.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.