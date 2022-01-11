В Израиле ожидается резкое подорожание алкогольных напитков

Ведущие импортеры уже предупредили торговцев о повышении цен на 3-25 процентов.

Многие израильские импортеры алкогольных напитков заявили о том, что в стране скоро будет резкий скачек цен на этот товар. По их словам, все зависит от зарубежных поставщиков, которые диктуют свои условия. Правда, и им приходится нелегко, так как в целом в мире наблюдается рост цен на зерновые культуры и перевозки, а это сказывается и на стоимости алкоголи и многих других продуктов.

Об этом сообщает газета Calcalist.

И вот уже у одного из главных импортеров Израиля «а-Керем» виски Glennfiddich подорожает на 10 процентов, а вот бутылка «Столичной» будет стоить на 3 процента дороже. Пиво Beck’s повысится в цене на 4 процента, а прочие напитки еще на 10 процентов.

Популярная водка «Финляндия» от «Аккермана» подорожает на 3 процента. Даже израильские вина вырастут в цене. К примеру, напитки серии Selected и Private Collection подорожают на 8 процентов. А вот цена на «Теперберг» подскочит на 18 процентов.

Важную роль в подорожании алкоголя играет и повышение налога на алкоголь на 2,02 шекеля.

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