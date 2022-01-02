Ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом

По словам экспертов, все дело в иммунитете.

Как рассказали ученые из медицинского центра Cedars-Sinai, COVID-19 может провоцировать выработку самоатакующих антител в организме-носителе.

Об этом сообщает медицинский журнал Journal of Translational Medicine.

Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

По словам экспертов, иммунный ответ проявляется довольно продолжительное время. Более того, такая реакция иммунитета может продолжаться даже после того, как коронавирус будет выведен из организма.

Редакция нашего портала писала, что ученые рассказали, у кого чаще всего коронавирус протекает бессимптомно.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Японии начали разработку пожизненной вакцины от коронавируса. За основу ученые возьмут вакцину от оспы. Согласно предварительным данным, в рекомбинантный вирус осповакцины будет включен спайковый белок коронавируса.

Также мы писали, что ученые рассказали, насколько сильно штамм Омикрон может поразить легкие. Сообщается, что ученые из различных групп проводили эксперименты на лабораторных мышах. Согласно результатам опытов, Омикрон куда меньше распространяется в легких, а потому уровень их поражение меньше. Однако он куда больше размножается в зоне носа, горла и трахеи.

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