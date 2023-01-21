Ученые разоблачили мифы о хрустальных черепах

Хрустальные черепа ‒ предмет огромного количества дискуссий и спекуляция, ибо считалось, что их создали ацтеки и майя, но оказалось, что это не так.

Об этом сообщает Heritage Daily.

В музейных коллекциях есть множество хрустальных черепов, в основном сделанных из прозрачного или молочно-белого кварца, твердого кристаллического минерала, состоящего из кремнезема (диоксида кремния). Согласно псевдотеориям о черепах, они имеют паранормальные способности, позволяющие даровать предчувствия, излечивать болезни или предотвращать катастрофы.

В мезоамериканских произведениях искусства черепа занимают видное место в различных декорациях, таких как монолиты ацтеков, сделанные из вулканической породы, или маски черепа из обсидиана, кабошона и нефрита.

В 19 веке общественный и научный интерес к мезоамериканским памятникам привел к увеличению торговли поддельными доколумбовыми артефактами. Торговля стала настолько проблематичной, что археолог Уильям Генри Холмс написал статью под названием «Торговля поддельными мексиканскими древностями» в 1886 году.

Научное исследование черепов показало, что зубчатые линии, обозначающие зубы, были вырезаны с использованием относительно современных вращающихся инструментов. Более внимательное изучение состава показало, что в них есть включения хлорита, обнаруженные только на Мадагаскаре и в Бразилии и, следовательно, недоступные или неизвестные в доколумбовой Мезоамерике. Исследование также предполагает, что черепа на самом деле изготовили в Германии в 19 веке.

В 1900 году Бобан прочитал лекцию в Париже на Американской конференции по этнографическим наукам, где заявил:

«Несколько так называемых доколумбовых черепов из горного хрусталя были изготовлены с таким мастерством, что почти не поддаются обнаружению, и их выдавали за подлинные»

В 1924 году Анна Митчелл-Хеджес заявила, что обнаружила еще один хрустальный череп внутри храма в Лубаантуне, Белиз. Было установлено, что Фредерик Альберт Митчелл-Хеджес приобрел череп на аукционе Sotheby’s в 1943 году. Однако научное исследование 2007 года показало, что череп был вырезан вращающимся инструментом, покрытым твердым абразивом.

Исследование пришло к выводу, что череп, вероятно, вырезали не майя или ацтеки, в 1930-х годах. По словам исследователей Смитсоновского института, череп был «почти точной копией черепа из Британского музея — почти точно такой же формы, но с более подробным моделированием глаз и зубов».

Недавно в Смитсоновский институт анонимно отправили по почте хрустальный череп, якобы принадлежащий ацтекам. Было установлено, что череп был вырезан с использованием карбида кремния (SiC), также известного как карборунд, абразива, серийно производимого с 1893 года.

Исследуемые черепа были изготовлены в середине 19 века или позже, почти наверняка в Европе, в то время, когда интерес к древней культуре рос. Черепа не имеют письменных описаний ни в одном древнем кодексе, мифологии и фольклоре, связанных с историями Мезоамерики или других коренных американцев. Из этого можно сделать вывод, что хрустальные черепа — не более чем изобретение 19-го века, которое превратилось в фальшивое повествование об ацтеках и цивилизации майя.

«Курсор» сообщал, что археологи рассказали о метеоритном железном кинжале Тутанхамона.