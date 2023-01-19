Ученые сделали интересное открытие, связанное с браком бронзового века

Институт Макса Планка и международная группа ученых поделились новым взглядом на брак минойцев и социальный порядок эгейского бронзового века.

Об этом сообщает Nature.

Известно, что минойцы были эгейской цивилизацией бронзового века на острове Крит и других островах Эгейского моря. Ее заново открыли в начале прошлого века благодаря работе британского археолога сэра Артура Эванса.

Цивилизация впервые возникла примерно в 3500 г. до н.э. Она развила передовую культуру, создавала большие дворцовые комплексы, искусство и письменные системы, поддерживаемые сетью торговли по всему Средиземноморью.

Исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка (MPI-EVA) изучили более 100 геномов людей бронзового века, что позволило создать первое биологическое генеалогическое древо микенской семьи в регионах с проблематичным сохранением ДНК из-за климатических условий.

Исследование сосредоточили на микенской деревне 16 века до н.э., где удалось реконструировать родство жителей дома. Данные показали, что несколько сыновей из деревни жили здесь во взрослом возрасте и что их дети были похоронены в могиле под двором поместья. Одна из жен, вышедших замуж в дом, также привела в семью свою сестру, где в той же могиле была похоронена и ее дочь.

Исследователи также узнали, что 4000 лет назад на Крите и других греческих островах было принято жениться на двоюродной сестре.

«Сейчас опубликовано более тысячи древних геномов из разных регионов мира, но, похоже, такой строгой системы родственных браков не существовало больше нигде в древнем мире. Это стало полной неожиданностью для всех нас и вызывает много вопросов», — говорит Эйрини Скуртаниоти, ведущий автор исследования.

Это правило брака, вероятно, предотвратило бы разделение унаследованных сельскохозяйственных угодий внутри семей, чтобы обеспечить преемственность семьи в одном месте.

«Несомненно то, что анализ древних геномов будет и впредь давать нам новое фантастическое понимание древних семейных структур в будущем», — добавляет Скуртаниоти.

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