Ученые смоделировали жизнь планеты в случае наступления ядерной зимы

Последствия ядерной зимы коснутся не только жизни на суше и климата, они также отразятся на жизни в океане.

Мировые лидеры сходятся во мнении, что в случае ядерной воды победителей не будет, поэтому призывают страны сократить ядерное вооружение. Однако ситуация в мире напряженная, особенно на фоне войны в Украине. В связи с этим, исследователи из Университета Тасмании решили смоделировать, какими будет последствия ядерной зимы для мира, и увы, прогнозы неутешительные.

Об этом пишет Express.

Биогеохимик доктор Тайлер Рор с коллегами использовали математическую модель, чтобы смоделировать климат и жизнь в океане и на суше. В своей работе они основывались на исследованиях Карла Сагана. Модель ученых предполагает сценарий ядерной войны между Штатами и россией*, в результате которой около 150 миллиардов тонн сажи от пылающих городов достигнут верхних слоев атмосферы.

Ученые предупреждают, что их модель предсказывает резкие климатические изменения, которые коснутся не только суши, но и Мирового океана.

Так, согласно исследованиям ученых, территория арктического морского льда увеличится на 50 процентов, заблокировав прибрежные районы, используемые для вылова рыбы, а также крупные порты и торговые пути по всей Европе. Например, известно, что морской лед заблокирует такие крупные морские порты как Копенгаген в Дании и санкт-петербург в россии.

Исследование также показывает, что даже в случае ограниченного ядерного конфликта между Индией и Пакистаном, в атмосферу попадет ужасающие от 27 до 47 миллиардов тонн сажи. Модель предсказывает, что даже в этом случае количество арктического морского льда увеличится настолько, что сможет заблокировать важнейшие порты по всей Северной Европе.

Однако последствия ядерной зимы коснутся не только жизни на суше и климата, они также отразятся на жизни в океане. Согласно исследованию, падение освещенности океана и его средней температуры приведет к гибели морских водорослей, которые являются важным звеном пищевой цепи подводной жизни. Ученые предупреждают, что ядерная зима затронет весь Мировой океан, однако наиболее худшие последствия испытают высокие широты, в том числе вся Европа, а в особенности страны Балтии — здесь исследователи уже фиксируют недостаток океанического света.

Ученые предполагают, что Мировой океан будет восстанавливаться сотни лет — модель показала, что даже возвращение к привычной температуре и свету не вернут морскую жизнь к ее довоенному существованию. Предполагается, что морской лед перейдет в новое расширенное состояние и будет сохраняться в таком виде сотни лет.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали страны, которые могут лучше всего пережить ядерную войну.