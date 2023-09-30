Ученые создали словарь древнегреческого языка за 23 года

Десятки лет историки всего мира работали над словарем, аналогов которому не существует.

Ученые Кембриджского университета завершили 23-летнюю работу по составлению словаря древнегреческого языка. Для этого им пришлось исследовать множество литературных произведений, от эпоса Гомера до произведений 2-го века.

Как пишет "GreekReporter", их главной целью стало создание определений, характеризующихся ясностью и доступностью, отход от часто густых и запутанных английских интерпретаций, найденных в предыдущих итерациях лексикона. Эта работа требовала исчерпывающего пересмотра всего спектра древнегреческих литературных произведений, начиная с эпоса Гомера и заканчивая произведениями второго века нашей эры.

Ученые начали сложное исследование двадцати четырех символов греческого алфавита, используя цифровые базы данных, чтобы создать "ясный, современный и доступный путеводитель" по архаичной греческой лексике. Такой комплексный подход помог выяснить многочисленные нюансы этих слов в разных контекстах и под пером разных авторов.

Зарождение этого монументального проекта связано с Джоном Чедвиком, выдающимся ученым, и его усилиями в конце 1990-х годов. Чедвик, известный своими трудами "Расшифровка линейного письма B" и "Микенский мир", ранее сотрудничал с издательством Кембриджского университета над реконструкцией Микенской Греции по древним письменным источникам.

Сначала Диггл и его команда планировали завершить работу над словарем за пять лет. Однако вскоре стала очевидной недостаточность имеющихся научных знаний, что побудило к решению начать новый этап составления словаря. По словам Диггла, "вскоре после начала работы стало понятно, что пересматривать промежуточный словарь невозможно; он был слишком устаревшим по концепции, дизайну и содержанию. Лучше было начать с нуля, составив новый словарь".

Начинание команды облегчил технологический прогресс и наличие бесценных ресурсов, таких как цифровая библиотека Perseus и Thesaurus Linguae Graecae. Это амбициозное начинание требовало привлечения дополнительного редакционного персонала и значительных финансовых вливаний. В течение более двух десятилетий они посвятили себя этой монументальной задаче, мотивированные стремлением к тщательности.

Издательство Кембриджского университета тесно сотрудничало с верстальщиками словаря, чтобы разработать особый дизайн текста с целью оптимизации читабельности словаря. Завершенный словарь в двух томах охватывает потрясающие тридцать семь тысяч греческих слов, взятых из произведений девяноста различных авторов, охватывающих богатый гобелен 1500-летней литературной истории. Научное и культурное значение этого словаря является чрезвычайно важным.

"Кембриджский греческий словарь — одна из важнейших классических книг, которые мы когда-либо публиковали. Он является важной вехой в истории классики, а также в истории Кембриджского университета и издательства Кембриджского университета", - заявил сотрудник издательства Кембриджского университета Майкл Шарп.

Ранее ученые раскрыли тайну письма в бутылке, оставленного пассажиркой Титаника.