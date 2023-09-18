Ученые раскрыли тайну письма в бутылке, оставленного пассажиркой Титаника

Исследователи разгадали историю знаменитого послания.

В 2017 году на побережье Канады была найдена бутылка с письмом, которое оказалось написано еще в 1912 году. Сотрудники Университета Квебека провели анализ и предположили, что это письмо оставила пассажирка Титаника перед его крушением. Однако последующие исследования вызвали сомнения.

Об этом говорится в публикации "Express".

Письмо, опубликованное в 2021 году, было написано 12-летней девочкой по имени Матильда Лефевр, которая плыла на Титанике вместе с мамой и еще тремя детьми. В письме Матильда сообщала, что бросает его в океан и просит, чтобы нашедший передал его семье Лефевр в городе Левен. Она описывала свое путешествие и ожидала встречи с остальными членами семьи в Нью-Йорке.

Однако эксперты, включая психолога Коралин Хаузенблас, начали сомневаться в подлинности письма. Они обратили внимание на стиль письма и почерк, который не соответствовал французскому стилю письма того времени. Хаузенблас также отметила влияние дисграфии на почерк автора, что могло вызвать определенные отклонения. Это позволило предположить, что письмо могло быть хорошо спланированной подделкой.

Тем не менее некоторые ученые, включая Максима Гойе, продолжали исследовать письмо и не отрицали его возможную подлинность. Будущие исследования позволят использовать современные методы анализа, чтобы полностью разрешить эту загадку и определить истинное происхождение письма из бутылки.

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