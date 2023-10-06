Ученые установили, где вырос первый апельсин на Земле

Чтобы понять, где впервые появились цитрусовые растения, исследователи провели углубленный генетический анализ.

Недавнее исследование проведенное командой ученых из Сельскохозяйственного университета Хуачжун в Ухане проливает свет на происхождение тропических фруктов, таких как апельсины, лимоны и лаймы. Ранее предполагалось, что предки этих фруктов могли возникнуть в различных регионах, включая северо-восточную Австралию, южное Китай и юго-восточные предгорья Гималаев.

Об этом сообщает "Science News".

В ходе исследования, команда провела углубленный генетический анализ цитрусовых растений и создала генеалогическое древо. Они использовали информацию о 314 цитрусовых и связанных с ними растений, включая 15 видов цитрусовых. Кроме этого, команда провела полевые исследования для того, чтобы выяснить, где деревья растут в дикой природе.

Результаты исследования показали, что самые древние цитрусовые растения, как тройчатый апельсин, встречаются на юге центрального Китая. Это говорит, что именно этот регион является местом происхождения цитрусовых растений. Также было обнаружено, что предки рода Citrus появились около 8 миллионов лет назад на территории нынешнего юго-центрального Китая.

Исследователи также отметили, что эволюция цитрусовых была обширной, с некоторыми видами, такими как помело и цитрон, происхождение которых связано с предгорьями Гималаев, а дикие лаймы были обнаружены в Австралии.

Исследование также подтвердило связь гена PH4 с содержанием лимонной кислоты в плодах цитрусовых. Этот ген позволяет лимонной кислоте накапливаться внутри апельсинов и их родственников.

Понимание происхождения и эволюции цитрусовых растений может помочь ученым в создании новых сортов растений, которые будут более устойчивы к засухе и болезням. Это может быть важным шагом в улучшении сельскохозяйственных практик и обеспечении доступности тропических фруктов на протяжении всего года.

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