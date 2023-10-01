Вы можете обогатить свой рацион и сэкономить, если будете покупать сезонные продукты.

Чтобы сэкономить немного денег, начните покупать сезонные продукты. Осенью на рынке есть множество разнообразных продуктов, которые не только богаты витаминами и полезными веществами, но и доступны по цене. Советы по выбору и хранению осенних продуктов поделилась эксперт Тесс Коман.

Об этом пишет "Delish".

Капуста является универсальным ингредиентом для многих блюд, поэтому всегда имейте ее в холодильнике. Чтобы капуста долго сохраняла свежесть, не снимайте наружные листья и храните ее в ящике для хрустящих овощей. Убедитесь, что вы удалили пластиковую упаковку, чтобы избежать негативного влияния на качество овоща. При покупке капусты обращайте внимание на тяжесть и жесткость головок, избегайте выбора гнилых экземпляров.

Руккола — это пряная зелень, которая отлично растет в прохладной погоде осени. Вы можете посадить ее даже в горшке на подоконнике, не требуя огорода. Чтобы руккола сохраняла свежесть, храните ее в перфорированном полиэтиленовом пакете, чтобы избежать увеличения влажности, которая может привести к ухудшению качества зелени.

Осенью становится особенно вкусными и сочными яблоки. Выбирайте твердые плоды без мягких пятен, дыр или гнили. Для длительного хранения яблок их можно поместить в перфорированные полиэтиленовые пакеты и хранить в прохладном сухом месте. Таким образом, вы обеспечите достаточную циркуляцию воздуха и предотвратите скопление лишней влаги. В зависимости от сорта, яблоки могут храниться от 1 до 3 месяцев.

Тыквы идеальны не только для создания пирогов, но и для множества других осенних блюд. При выборе тыквы обратите внимание на отсутствие дыр или пятен. Храните тыквы в прохладном сухом месте. Подходящая температура и условия могут обеспечить хранение тыквы от 2 до 6 месяцев, в зависимости от сорта.

Беря во внимание сезонные осенние продукты, вы не только сможете разнообразить свою диету, но и сэкономить на покупках.

Напомним, медики назвали пять веских причин ежедневно есть яблоки.