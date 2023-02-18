В США рассказали, чего ожидать от визита Байдена в Польшу

Глава отдела коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил в четверг, что президент Джо Байден с нетерпением ждет своего визита в Польшу в преддверии первой годовщины «жестокого и неспровоцированного» вторжения россии* в Украину.

Кирби сообщил журналистам, что Байден ясно даст понять, что США будут продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» во время его визита в Варшаву на следующей неделе.

Планируется, что Байден встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой и обсудит двусторонние и коллективные усилия по поддержке Украины и усилению сдерживания НАТО в Восточной Европе. Однако у Байдена нет планов встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключил Кирби.

Джон Кирби также заявил, что решение сбить подозрительные объекты в воздушном пространстве США «было абсолютно правильным», учитывая обстоятельства и рекомендации военных.

«У американского народа не должно быть беспокойства по поводу того, что небо каким-то образом полно боевых аэростатов», — объяснил Кирби.

Завершая тему, Кирби сказал, что приказ Байдена сбить первый китайский воздушный шар, пересекший воздушное пространство США, был отдан по той причине, что объект «представлял вполне реальную, ощутимую угрозу» для США.

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