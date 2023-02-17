Зеленский рассказал, когда российские силы «точно падут»

Зеленский сказал, что миру «не будет покоя», пока кремль не будет побежден.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что россия* проиграет войну в его стране в 2023 году, поскольку она уже проявляет много признаков неуверенности.

В программной речи на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сравнил борьбу Киева и москвы* с историей Давида и Голиафа, пообещав, что пресловутый великан «обязательно падет в этом году». Он продолжал призывать мир прекратить торговаться с россией, поскольку она выигрывает для своих сил дополнительное время, несмотря на то, что проигрывает.

Сравнивая свое сегодняшнее выступление с прошлогодним на той же конференции, президент отметил усиление западной военной поддержки, выразив признательность, но предупредив, что миру «не будет покоя», пока кремль не будет побежден, поскольку россия стремится сломать глобальную безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что вероятность того, что Беларусь присоединится к россии в ее вторжении в Украину, «на данный момент довольно низка» и что у Минска нет ни сил, ни ресурсов для военных действий. Он добавил, что решение о вступлении в войну будет «исторической ошибкой», которая откроет Беларусь для военных трибуналов и репараций.

Зеленский заверил, что Украина сможет справиться с коррупцией в своем правительстве, заявив, что в стране уже проведен ряд реформ, в том числе создание специального антикоррупционного агентства. Он сказал, что «коррупция всегда есть» в военное время, но «мы реформируемся», несмотря ни на что.

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