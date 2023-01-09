Ученые в очередной раз пересмотрели сроки восстановления озонового слоя Земли

Комиссия ООН по научной оценке Монреальского протокола о веществах, разрушающих озоновый слой, заявила, что озоносфера Земли сможет восстановиться за четыре десятилетия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации, профессор Петтери Таалас отетил, что действия относительно озона создают прецедент для климатических действий. По его словам, успех в постепенном отказе от химикатов, поглощающих озон, показывает нам, что можно и нужно сделать — в срочном порядке — для перехода от ископаемого топлива, уменьшения выбросов парниковых газов и, таким образом, ограничения повышения температуры.

Ожидается, что озоновый слой восстановится до уровня 1980 года до 2066 года над Антарктикой, до 2045 года над Арктикой и до 2040 года в остальном мире.

Эта оценка является последней версией отчета, публикуемого каждые четыре года, чтобы оценить влияние Монреальского протокола 1987 года, запретившего вещества, повреждающие защитный слой Земли, создавая риск для людей и окружающей среды.

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Наша редакция писала, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию. Об этом говорится в отчете международной группы ученых под руководством Центра исследований климата и атмосферы Кипрского института и Института химии им. Макса Планка.