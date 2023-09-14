Ученые выяснили, где расположен самый длинный пляж на Земле

Эта непрерывная береговая линия простирается на несколько сотен километров.

Пляж Прайя-ду-Кассино является самым длинным морским пляжем на планете и простирается от Бразилии до границы с Уругваем. Начиная от портового города Рио-Гранде, береговая линия этого пляжа непрерывно протянулась до ручья Чуи, самой южной точки Бразилии.

Об этом пишет "IFLScience".

Протяженность пляжа Прайя-ду-Кассино может немного варьироваться в зависимости от источника, но обычно считается, что его длина составляет около 230 километров. Этот район пользуется большой популярностью среди любителей водных видов спорта, природы и пляжного отдыха. Однако для тех, кто ищет экстремальные приключения, пляж также предлагает уникальную возможность принять участие в экстремальном ультрамарафоне.

Марафон Extremo Sul Ultramarathon простирается на 226 километров и участникам дано всего 54 часа, чтобы преодолеть это расстояние. Это серьезное испытание для физической выносливости и стойкости участников.

Кроме самой дистанции, участникам предстоит справиться с другими сложностями, такими как сильные ветры, которые часто встречаются на прибрежной зоне из-за воздействия Атлантического океана, а также возможные штормовые нагоны. На пляже также есть история кораблекрушения, которое произошло в 1976 году на северной части пляжа.

Стоит отметить, что вторым по размеру морским пляжем на Земле является пляж в национальном парке Куронг на побережье юго-восточной Австралии, протяженность которого составляет 194 километра. Самый короткий пляж на планете находится в Испании и имеет всего 40 километров протяженности.

Накануне израильских путешественников предупредили о неожиданной опасности на одном из самых популярных пляжей Европы.