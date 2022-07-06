Ученые выяснили, как динозавры смогли выжить во время крупномасштабного вымирания

Новое исследование показывает, что перья и высокий метаболизм помогли динозаврам выжить, в то время как большинство других видов вымерло.

Согласно новому рецензируемому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, динозавры, возможно, пережили других существ, живших рядом с ними, во время крупномасштабного вымирания, предшествующего периоду, когда они стали доминирующими из-за своей способности выживать в морозных условиях.

Периоду господства динозавров предшествовало, как только он закончился, крупномасштабное вымирание, называемое триасово-юрским вымиранием. До недавнего времени в основном считалось, что полярные районы тоже теплые, там растут леса и нет признаков ледяных шапок. Некоторые климатические модели предполагали, что высокие широты иногда были холодными, но до сих пор не было найдено никаких физических доказательств этого.

Триасовый период закончился вымиранием, унесшим жизни более трех четвертей всех наземных и морских видов на планете. Что именно вызвало вымирание, неясно, но ученые связывают его с серией массовых извержений вулканов, которые могли длиться сотни лет, когда Пангея (гигантский единый континент) начала разделяться на континенты, которые мы знаем сегодня.

Извержения привели бы к существенному повышению и без того высокого уровня углекислого газа в атмосфере, что вызвало бы резкие скачки температуры и сделало бы океанские воды слишком кислотными для выживания многих существ.

По словам авторов, извержения вызвали другое явление, выбрасывая в воздух аэрозоли серы, которые отражали столько солнечного света, что вызывали глобальные вулканические зимы, которые могли длиться более десяти лет. Согласно исследованию, эти зимы убили неизолированных рептилий, но динозавры, изолированные и адаптированные к холоду, смогли выжить.

Ученые нашли следы, свидетельствующие о том, что динозавры жили вдоль береговой линии древних озер. В самих озерах исследователи обнаружили большое количество гальки диаметром до 1,5 см в обычно мелких отложениях далеко от того места, где они должны были быть найдены.

По словам ученых, галька представляла собой ледовые обломки (IRD), которые образуются, когда лед формируется на прибрежном массиве суши и включает в себя кусочки подстилающей породы.

«Хотя геологи изучали древние IRD в океанах, они редко изучали их на дне озер. Галька, найденная в бассейне, показывает, что эти области регулярно замерзали, и динозавры прекрасно себя чувствовали», — сказал соавтор исследования Деннис Кент, геолог из Ламонт-Доэрти.

Авторы исследования указали на доказательства того, что у многих динозавров были перья, которые, по их словам, могли использоваться для изоляции. Динозавры также могли обладать теплокровными системами с высоким метаболизмом. Эти два качества могли помочь им выжить в холодных условиях.

«Суровые зимние периоды во время извержений вулканов могли привести к отрицательным температурам в тропиках, где, по-видимому, произошло вымирание крупных, неоперенных позвоночных. В то время как наши прекрасные пернатые друзья, приспособившиеся к более низким температурам в более высоких широтах, чувствовали себя нормально», — сказал Кент.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили неожиданную находку в гнезде динозавров. Палеонтологам удалось найти яйцо динозавра внутри другого яйца. Такая находка была обнаружена впервые.

Также ученые обнаружили окаменелости динозавра, жившего более 98 миллионов лет назад. Команда провела детальные анатомические исследования обнаруженного ископаемого, на что ушло несколько лет, и после удаления и восстановления отложений выяснила, что это десятый шейный позвонок гигантского плотоядного динозавра.

Курсор также сообщал, что новые исследования показали, что динозавры начали вымирать задолго до падения астероида.

Напомним, что исследователи выявили, что большинство динозавров были теплокровными.