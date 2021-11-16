Ученые выяснили, как исчезают планеты

После образования экзопланета может осуществить миграцию и фактически исчезнуть из первоначального местоположения.

С помощью компьютерного моделирования ученые смогли выяснить, куда исчезают планеты из протопланетного диска, который часто можно пронаблюдать в молодых звездных системах. Так, они могут переместиться из своего первоначального положения. Такой процесс ученые разделили на три фазы.

Об этом сообщает портал Arxiv.org

Первая фаза состоит в том, что планета начинает свое движение ближе к звезде, рядом с которой она находится. Однако сам протопланетный диск не меняется.

Вторая фаза заключается в начале деформации протопланетного диска. Также начинает образовываться кольцо нового диска на том месте, где ранее была планета.

Третья фаза характеризуется полным исчезновением первоначального диска и окончанием формирования нового.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, что прячется в центре Млечного Пути. Внутренняя часть галактического центра является труднодоступной для изучения, поскольку у нее слишком большая плотность.

Кроме того, мы писали, что в соседнем звездном скоплении обнаружена черная дыра. Открытие стало результатом новой методологии, которая, как мы надеемся, может помочь найти другие скрытые черные дыры в близлежащих галактиках или даже в самом Млечном Пути.

Ученые разработали метод, позволяющий разгадать тайны пропавших планет. Новое моделирование на суперкомпьютере показывает, что после создания кольца планета может уйти и покинуть кольцо.

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