Ученые выяснили, как можно сделать Землю еще более благоприятной для жизни

Альтернативная солнечная система, построенная исследователями Калифорнийского университета в Риверсайде, предполагает, что орбита Земли изменится, если орбита Юпитера станет более эксцентричной, что, в свою очередь, сделает Землю более благоприятной для жизни.

Уже давно существовали предположения о пригодном для жизни диапазоне Земли, как объясняется в недавно опубликованном рецензируемом исследовании под названием «Архитектура системы и планетарное наклонение: последствия для долгосрочной обитаемости», автором которого является UCR Earth и планетолог Пэм Вервурт.

«Многие убеждены, что Земля является воплощением обитаемой планеты и что любое изменение орбиты Юпитера, будучи массивной планетой, может быть только плохо для Земли», — сказал Вервурт.

Но, согласно исследованию, опубликованному в Astronomical Journal, вполне возможно, что изменение орбиты Юпитера может быть полезным для Земли, возможно, сделав ее более гостеприимной, чем сегодня. Хотя существует ряд планет с идеально круговыми орбитами вокруг своих звезд, большинство планет имеют эксцентрические или овальные орбиты. Это означает, что расстояние между звездой и планетой меняется, что влияет на ее климат, потому что планета получает больше тепла, когда приближается к своей звезде.

Следовательно, видя, что Земля пригодна для жизни в областях с температурой от нуля до 100 градусов по Цельсию, подмерзающие поверхности должны быть теплее, чтобы на них могли жить формы жизни. Для того, чтобы упомянутые замерзшие поверхности нагревались, им нужно иногда приближаться к солнцу. Способ добиться такого результата, поместив их температуры в обитаемый диапазон, состоит в том, чтобы орбита Земли стала более эксцентричной.

«Если бы положение Юпитера осталось прежним, но изменилась форма его орбиты, это могло бы фактически увеличить обитаемость этой планеты», — пояснил Вервоорт.

Если бы орбита Юпитера стала более эксцентричной, орбита Земли стала бы более эксцентричной, что позволило бы большему количеству более холодных поверхностей Земли стать теплыми. Другими словами, это изменение орбиты Земли, вызванное изменением орбиты Юпитера, позволило бы большей части поверхности Земли стать местом для жизни.

Проанализировав эти результаты, исследователи поняли, что их можно использовать для поиска экзопланет или обитаемых планет вокруг других звезд.

Соавтор исследования и астрофизик UCR Стивен Кейн объясняет, что первое, что люди ищут в этих поисках, говорит: «Первое, что люди ищут при поиске экзопланет, — обитаемая зона, расстояние между звездой и планетой, чтобы увидеть, на поверхности планеты достаточно энергии для жидкой воды».

«Хотя жидкая вода является важным компонентом жизни, это не единственный фактор. Наличие воды на поверхности — очень простой первый показатель, и он не учитывает форму орбиты планеты или сезонные изменения, которые могут наблюдаться на планете», — объясняет Кейн.

Как и на Земле, на других планетах тоже есть времена года. Эти времена года создаются на основе количества солнечных лучей, которые получают разные части планеты, что зависит от ее орбиты. Это влияет на то, насколько планета пригодна для жизни, потому что температура по всей планете может резко различаться, будучи чрезвычайно холодной в одной части и невыносимо жаркой в ​​​​другой.

При этом есть еще один фактор, который необходимо учитывать при обсуждении обитаемости планеты. Степень, в которой часть планеты наклонена от звезды или к ней, влияет на эту часть энергии планеты, вызывая изменение ее температуры. Например, та часть планеты, которая наклонена к звезде, будет более горячей, потому что получит больше энергии.

Таким образом, исследователи признают, что хотя Юпитер может сделать Землю более пригодной для жизни, он также может сделать и обратное. Если бы Юпитер был расположен ближе к Солнцу, это вызвало бы необычайный наклон Земли, в результате чего большие участки Земли замерзли бы.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили две экзопланеты, одна из которых может быть обитаемой. На близкой орбите вокруг холодной, тусклой звезды ученые обнаружили и подтвердили наличие двух скалистых экзопланет, одна из которых находится на удобном расстоянии от звезды, известном как обитаемая зона.

Наша редакция писала, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему. Астрономы заявляют, что планеты в том виде, в каком они существуют сейчас, находятся на стабильных орбитах вокруг Солнца, но может произойти событие, которое все изменит.