Ученые выяснили, как появилась жизнь на Земле

Новая технология помогла исследователям разгадать тайну всех времен.

Новые научные достижения позволяют более глубоко понять процесс возникновения жизни на Земле. Исследователи обращают внимание на добиотическую стадию развития планеты, в которой атмосфера была менее плотной. Это создавало условия для интенсивного высокоэнергетического ионизирующего излучения из космоса.

Об этом пишет "Scitechdaily".

Некоторые ученые предполагают, что мочевина, содержащаяся в небольших водных лужах, могла подвергаться этому излучению, что приводило к ее превращению в жизненно важные молекулы, такие как нуклеотиды, основные строительные блоки ДНК и РНК.

Чтобы углубиться в этот процесс, исследователям необходимо изучить механизм ионизации, реакцию мочевины и распределение энергии. Для этой цели была создана международная группа ученых - используя инновационный подход рентгеновской спектроскопии, ученые смогли раскрыть новые аспекты этой проблемы. Они применили источник света с высокой гармоникой и субмикронную плоскую струю жидкости для изучения химических реакций в жидкостях.

Также исследователи использовали новую технологию, которая включает источник света с высокой гармоникой и субмикронную плоскую струю жидкости, исследователи смогли изучать химические реакции в жидкостях с невиданной ранее точностью по времени. Это значимо, поскольку этот новаторский подход позволил исследователям рассмотреть сложные изменения в молекулах мочевины на фемтосекундном уровне, который составляет квадриллиону долю секунды.

Один из ученых говорит, что их прорыв имеет большее значение, чем просто ответ на вопрос о происхождении жизни на Земле. Это открывает новые перспективы в области атохимии, науки, изучающей химические процессы в условиях, отличных от традиционных химических реакций.

Эти достижения приносят ценную информацию о том, как возникла жизнь на Земле, и открывают новые возможности для изучения биохимических процессов в более ранних стадиях развития планеты. Они являются важным шагом в наших усилиях по расшифровке тайн происхождения и эволюции жизни.

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